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عربي-دولي
تكلفته فاقت 300 مليون دولار.. إليكم الصور الأولى للرصيف العائم في غزة
Lebanon 24
29-04-2024
|
23:08
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بتكلفة فاقت 320 مليون دولار، نشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت ببنائه قبالة ساحل غزة.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على حسابها في "إكس": "سيدعم الرصيف البحري الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة".
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وفي حديث للصحفيين، قالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، إن التكلفة تقدير تقريبي للمشروع وتشمل نقل المعدات وأقسام الرصيف من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة، بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات.
وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم.
وسيتم تحميل المنصات على شاحنات والتي ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذو مسارين.
أما الجسر الذي يبلغ طوله 550 مترا فسيتم ربطه بالشاطئ بواسطة القوات الإسرائيلية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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