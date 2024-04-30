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عربي-دولي

بعد جامعة كولومبيا.. جامعات تركيا تنتفض تضامنًا مع غزة

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:00
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بدأ عدد من الطلاب الأتراك في جامعتي إزمير وباليكسير، مساء اليوم الاثنين، اعتصامًا رمزيًّا رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة، وتنديدًا بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ونصب طلاب من الجامعتين خيامًا في ساحات كلياتهم.
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وقالت جمعية شباب الأناضول بولاية باليكسير "إنه اليوم الأول من وقفتنا الاحتجاجية ضد الإبادة الجماعية في غزة، ونحن نضحي بحياتنا من أجل الأقصى".

ومن المتوقع أن تنضم جامعات أخرى، غدًا الثلاثاء، إلى الاعتصام الذي دعت للمشاركة فيه روابط طلابية مختلفة.

والخميس الماضي، أدانت جامعات تركية بشدة استخدام الشرطة الأميركية العنف المفرط ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المتضامنة مع قطاع غزة في الولايات المتحدة، وأعربت عن دعمها للطلاب المتظاهرين. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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