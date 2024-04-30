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عربي-دولي

للمرة الثانية.. مطعم الشيف التركي نصرت يتعرّض لهجوم مسلح في إسطنبول (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:17
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مُجددا عاد الشيف التركي نصرت جوكتشه ليكون حديث الساعة عبر مواقع السوشيال ميديا، فبعد الدعاوى القضائية ضدّه بتهمة الإساءة إلى الموظفين وإهانتهم، وما تبعها من ضجة بسبب أسعار الأطباق التي يقدمها الغالية، تعرض أخيراً مطعم الشيف الشهير في مدينة إسطنبول لهجوم مسلح، ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل.
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وفي التفاصيل، فقد تعرض مطعم الشيف الذي اشتهر بلقب "سيد الملح" بسبب طريقته الغريبة في رش الملح على اللحوم التي يعدها لهجوم مسلح، حيث أطلق اثنان على دراجة نارية النار على المطعم بشكل مباشر وسريع.

ووقع الهجوم في شارع إتيلير نيسبيتي، وأصابت رصاصتان نوافذ البنك المجاور للمطعم، ولم يتسبب ما حصل بشكل مفاجئ بأي إصابات بين الموظفين والعاملين أو الزبائن، حيث أطلق مجهولان النار على المطعم ومن ثم فرا مسرعين على الدراجة النارية.
 
 
 
 
 
وبعد البلاغ، وصل فريق من الشرطة إلى مكان الحادث وفق مواقع تركية أفادت أيضاً أن الشرطة بدأت عملية التحقيق ومراقبة الكاميرات التي أظهرت المعتدين وهما يرتديان الخوذات ولم تظهر ملامحهما، إلا أن الجهود تتواصل للقبض على المهاجمين ومعرفة الأسباب وحيثيات القضية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعيش الشيف نصرت هذا الهجوم، إذ تعرض مطعمه الذي يقدم شرائح اللحم، لهجوم سابق يوم 21 آذار من هذا العام وبالطريقة نفسها، حيث أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية النار على المطعم، وأصابت إحدى الرصاصات الجدران وكانت الأضرار مادية فقط.(العربية)

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