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إقتصاد

ربح 37 مليارا في 5 أيام.. ماسك يقترب من تجاوز بيزوس على سلم الثراء

Lebanon 24
30-04-2024 | 00:13
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يقترب الميلياردير الأميركي، إيلون ماسك، من تجاوز صاحب المركز الثاني في قائمة أغنى رجال الأعمال بالعالم، جيف بيزوس، بعد أن تغلب على مارك زوكربيرغ الأسبوع الماضي.

والاثنين، ارتفعت ثروة إيلون ماسك الصافية، من جديد، حيث قدرت بـ 201.5 مليار دولار بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا.
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وفي الأيام الخمسة الماضية، حصل ثالث أغنى شخص في العالم على 37.3 مليار دولار من صافي ثروته، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وهذا هو أكبر مكسب أسبوعي له منذ آذار 2022، قبل موافقته على شراء شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ  في التاريخ.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت ثروة ماسك بنفس القدر الذي زادت فيه بعد صعود مذهل في عامي 2020 و2021.

وارتفعت أسهم شركة  تسلا لأعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات الاثنين بعد تقارير عن موافقة مبدئية من المسؤولين الصينيين لنشر نظام مساعدة السائق الخاص بها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وجاء ذلك بعد أنباء الأسبوع الماضي عن أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تخطط لتقديم سيارة أقل تكلفة في أقرب وقت هذا العام، مما خفف المخاوف بشأن الأرباح المخيبة للآمال.

وكان ماسك وصل إلى بكين الأحد، في زيارة مفاجئة، وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يلتقي ماسك،  خلال الزيارة بمسؤولين كبار لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على إذن لنقل بيانات للخارج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن ماسك التقى برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي قال له إن تطور شركة صناعة السيارات في الصين يمكن وصفه بأنه "نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأميركي".

وأضاف ماسك 18.5 مليار دولار إلى ثروته، الاثنين، وهو المكسب اليومي رقم 13 الذي يحركه السوق لأي ملياردير على مؤشر ثروة بلومبرغ وسابع أكبر مكاسب لماسك. (الحرة)

إقتصاد

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