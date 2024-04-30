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صاروخ كوري شمالي سقط في خاركيف الأوكرانية.. هذا ما كشفه خبراء الأمم المتحدة

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:12
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قال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة للجنة بمجلس الأمن الدولي في تقرير اطلعت عليه رويترز، الاثنين، إن حطام صاروخ سقط في مدينة خاركيف الأوكرانية في الثاني من يناير ينتمي لسلسلة صواريخ باليستية كورية شمالية من طراز هواسونغ-11.
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وفي التقرير المؤلف من 32 صفحة، خلص مراقبو عقوبات الأمم المتحدة إلى أن "الحطام الذي تم انتشاله من صاروخ سقط في خاركيف بأوكرانيا في الثاني من كانون الثاني 2024 هو لصاروخ من سلسلة هواسونغ 11 الكورية الشمالية"، وهو ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على بيونغ يانغ.
 
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برامجها الصاروخية والنووية منذ عام 2006، وتم تشديد العقوبات على مر السنين.

وسافر 3 من مراقبي العقوبات إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر لتفقد الحطام ولم يعثروا على أي دليل على أن الصاروخ صناعة روسية، كما لم يتمكنوا "من التعرف بشكل مستقل على مكان إطلاق الصاروخ ولا من الذي أطلقه". (العربية)
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