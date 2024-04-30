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عربي-دولي

بالشباك.. روسيا تصطاد طائرات الدرون الأوكرانية

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:54
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجنود الروس تمكنوا من تحييد طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات الأوكرانية باستخدام درون مجهّز بالشباك.

ونشرت قناة "Liniya_fronta" الروسية على تليغرام مقطع فيديو يظهر عملية الاعتراض وكيف كانت المسيرة الروسية تحلق فوق الدرونات الأوكرانية ومن ثم تطلق الشباك عليها لتسقطها على الأرض من ارتفاع كبير.
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وكتبت القناة في تعليق على الفيديو:"معركتنا ضد الطائرات المسيّرة مستمرة، لا يمكن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام هذا النوع من الأسلحة. لذا تعلّم رجالنا كيفية التعامل مع درونات العدو بشكل فعال". (روسيا اليوم)
 



المصدر: روسيا اليوم
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