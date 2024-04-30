بالشباك.. روسيا تصطاد طائرات الدرون الأوكرانية

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجنود الروس تمكنوا من تحييد طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات الأوكرانية باستخدام درون مجهّز بالشباك.



ونشرت قناة "Liniya_fronta" الروسية على تليغرام مقطع فيديو يظهر عملية الاعتراض وكيف كانت المسيرة الروسية تحلق فوق الدرونات الأوكرانية ومن ثم تطلق الشباك عليها لتسقطها على الأرض من ارتفاع كبير.

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وكتبت القناة في تعليق على الفيديو:"معركتنا ضد الطائرات المسيّرة مستمرة، لا يمكن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام هذا النوع من الأسلحة. لذا تعلّم رجالنا كيفية التعامل مع درونات العدو بشكل فعال". (روسيا اليوم) وكتبت القناة في تعليق على الفيديو:"معركتنا ضد الطائرات المسيّرة مستمرة، لا يمكن السماح للقوات الأوكرانية باستخدام هذا النوع من الأسلحة. لذا تعلّم رجالنا كيفية التعامل مع درونات العدو بشكل فعال". (روسيا اليوم)





