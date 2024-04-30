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عربي-دولي

شملت أكثر من 100 فرع.. المقاطعة أجبرت "KFC" على الخروج من ماليزيا

Lebanon 24
30-04-2024 | 02:00
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أعلنت شركة "كنتاكي" للوجبات السريعة إغلاق عدد من فروعها في ماليزيا، مرجعة القرار إلى ظروف اقتصادية صعبة، بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملات المقاطعة للشركة على خلفية دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
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وقالت شركة "كيو.إس.آر.إم" القابضة، التي تدير امتيازات "كنتاكي فرايد تشيكن" (KFC) و"بيتزا هات" في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتاً منافذ "كنتاكي" استجابةً لـ"الظروف الاقتصادية الصعبة"، من دون أن تتطرّق  إلى التقارير الإعلامية.

ولم يذكر البيان أيضاً عدد الفروع المشمولة بقرار الإغلاق، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنّها أكثر من مئة فرع.

وقد شهدت ماليزيا، التي يتعاطف شعبها ذو الأغلبية المسلمة مع القضية الفلسطينية بقوة، نشاطاً ملحوظاً لحملات المقاطعة للشركات الغربية الداعمة لكيان الاحتلال، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي المستمرّ ضد قطاع غزة.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أفادت في أواخر آذار الماضي، باعتقال الشرطة الماليزية عضو عصابة إسرائيلياً في العاصمة كوالالمبور، بحوزته أسلحة غير قانونية، للاشتباه في أنه جاسوس لـ"إسرائيل". (الميادين)
المصدر: الميادين

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