تعارض داخل الحركة.. قيادي في حماس يناقض أبو مرزوق!

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أثارت تصريحات عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق حول احتمال انتقال قادة الحركة إلى الأردن الجدل.فقد أعادت تلك التصريحات التي أدلى بها أبو مرزوق لوسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، ثانية إلى الواجهة مشاهد الاشتباك الإعلامي مع الأردن.كما أظهرت تعارضا داخل الحركة نفسها، إذ أبدى القيادي في حماس غازي حمد استغرابه مما صرح به أبو مرزوق.لم يطرح أبداًوقال في تصريحات للعربية إن هذا الموضوع لم يطرح أبدا على طاولة البحث.كما أوضح أنه يحترم أبو مرزوق ويقدره، لكنه أكد أن موضوع انتقال قادة الحركة إلى الأردن لم يطرح على الإطلاق.وشدد على أن قطر موقفها داعم للحركة، مضيفا أن العلاقات طبيعية جداً، وأن تلك القضية غير مطروحة لا من قريب ولا من بعيد.إلى ذلك، قال "ربما هناك بعض الأطراف التي تحاول التشويش على الحركة، وعلى رأسها إسرائيل من خلال إما الضغط على بعض الدول أو ترويج الشائعات".كما أضاف "لا شك أن تل أبيب تحاول الضغط على بعض الدول من أجل عدم استقبال قادة حماس، لكن الموقف القطري واضح وداعم ولا يوجد بيننا أي إشكاليات"."لسنا فندقاً"من جهته، أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، أن عمان لن تسمح لأي تنظيم غير أردني بالعمل على أراضيها.كما قال في تصريحات للعربية، مساء أمس الاثنين، إن "الأردن بلد وليس فندقاً"، وفق تعبيره.وكانت مصادر أردنية وصفت تلميحات أبو مرزوق بالاستفزازية وغير المجدية في هذا التوقيت بالذات، لاسيما بعد أن غادر قادة الحركة البلاد عام 1999 في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة.(العربية)