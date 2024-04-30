تقرير "Middle East Eye": لماذا لن تسمح قطر لحماس بالرحيل؟

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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "خريطة الطريق للحل الدبلوماسي في غزة متوقفة منذ أشهر، فالثقة الضئيلة التي بنيت بين إسرائيل وحماس أثناء فترة التوقف القصيرة الأمد للقتال في تشرين الثاني الماضي، تآكلت منذ ذلك الحين على يد الأطراف من كلا الجانبين، الذين يعتبرون ان هذا الصراع يدور حول البقاء السياسي. في غضون ذلك، تعرضت قطر، الوسيط، لضغوط متزايدة من مجموعات المصالح السياسية الضيقة في واشنطن، مما أثار جدلاً في الدولة الخليجية حول فائدة علاقتها مع حماس للمضي قدمًا. وتشعر بعض الأطراف في الدوحة أن عبء استضافة القيادة السياسية للجماعة المسلحة، وهو الترتيب الذي أيدته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بدأ يفوق فوائد كونها الوسيط الدبلوماسي في فلسطين".وبحسب الموقع، "في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تجري تقييما شاملا لدورها في الوساطة. ومن المهم أن نتذكر أن حماس قد نمت لتصبح أداة قوية في إدارة الدولة القطرية المتمركزة حول الشبكة، وقد سمح احتكار تلك العلاقة للدوحة بإقحام نفسها في نسيج الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كمركز لا غنى عنه للحوار والوساطة. وكجزء من سعي الدولة الصغيرة الطويل الأمد للحصول على أهمية عالمية، فإن ارتباط حماس جعل من قطر وسيطًا حاسمًا للاستقرار في الأعوام 2014 و2021 و2022 والعام الماضي. هذا الأمر رفع من مكانة قطر ليس فقط في نظر الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، ولكن أيضًا بين الكثيرين في العالم الإسلامي والعربي كمدافع نادر عن القضية الفلسطينية وسط اتجاه أوسع للتطبيع غير المشروط".الضغوط الانتخابيةوتابع الموقع، "منذ 7 تشرين الأول، تمكنت الدوحة من الاستفادة بشكل فعال من قدرتها على تأمين الاتصال في هذا الصراع. وحتى الآن، تعد قطر الطرف الوحيد الذي تمكن من تحقيق أهداف ملموسة، والتفاوض على وقف إطلاق النار الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه، وإطلاق سراح 105 رهائن. وقد فشلت إسرائيل وحماس والولايات المتحدة في تقديم أي سبل ذات صدقية للخروج من المذبحة في غزة. بالنسبة للقيادة القطرية، يتوقف الكثير على موقف البيت الأبيض، الغامض حتى الآن، تجاه الصراع ودور كل من قطر وحماس فيه. وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتباع خط ضبابي بشأن هذه المسألة، حيث أشادت مرارًا وتكرارًا بجهود قطر، بينما استبعدت أيضًا بشكل لا لبس فيه أي دور لحماس في غزة ما بعد الحرب، وسط ضغوط انتخابية في سباق متقارب للوصول إلى البيت الأبيض هذا العام".وأضاف الموقع، "نتيجة لذلك، كانت هناك إشارات من البيت الأبيض إلى الدوحة مفادها أنه بعد جهود الوساطة الناجحة، يجب على حماس مغادرة قطر، وهو اقتراح غير مفيد وسط الجهود الدقيقة التي تبذلها الدوحة لإقناع الجماعة المسلحة بالموافقة على خريطة طريق دبلوماسية للخروج من الصراع. والأكثر من ذلك، أنه عندما أصبح من الواضح أن إسرائيل لن تكون قادرة على هزيمة حماس عسكرياً، فمن المحتمل جداً أن تنجو من الحرب. وفي الواقع، لقد تزايدت قاعدة تأييد المقاومة ضد إسرائيل في هذه الحرب بدلاً من أن تتضاءل، ففكرة المقاومة أكبر من شعار حماس وستنتظم بشكل أو بآخر".وبحسب الموقع، "إن البيت الأبيض، أكان في عهد بايدن أو ترامب، سوف يحتاج إلى مساعدة وسيط موثوق به ويمكن الاعتماد عليه للتعامل مع تلك الدائرة الانتخابية في فلسطين. وقد تم طرح العديد من البدائل لقطر في الأسابيع الأخيرة، ومن غير المحتمل أن تكون تركيا مرشحة لاستضافة حماس، وذلك في المقام الأول لأن إسرائيل تخشى من عدم إمكانية التأثير على أنقرة بسهولة مثل الدوحة. وفي الوقت نفسه، لن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان قادراً على تزويد حماس بضمانات طويلة الأمد. واقترح البعض أن سلطنة عمان، وهي وسيط آخر موثوق به في المنطقة، يمكن أن تستضيف حماس. لكن بينما تدعم مسقط القضية الفلسطينية بشكل لا لبس فيه، ليس لديها أي طموحات للمشاركة. وعلى عكس قطر، فهي تفتقر إلى التواصل ليس فقط مع الجماعات الفلسطينية، ولكن الأهم من ذلك مع إسرائيل".وتابع الموقع، "رغم أن الجزائر تحافظ على علاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، إلا أنها لا تتمتع بالنفوذ اللازم لدى إسرائيل أو الولايات المتحدة للعمل كوسيط حقيقي. وعلى عكس قطر، فإن الوضع الاقتصادي في الجزائر لا يسمح لها بتقديم حوافز مادية لغزة لتسهيل الصفقات المحتملة. ومن الممكن أن تكون إيران البديل الأسوأ لقطر لاستضافة القيادة السياسية لحماس.وهنا، يستطيع المسلحون التهرب من أنواع الضوابط والتوازنات التي أنشأتها قطر على مدى أكثر من عقد من الزمان، وهذا من شأنه أيضًا أن يقوض الأهداف المعلنة للولايات المتحدة وإسرائيل المتمثلة في قطع مخالب طهران المتنامية في كل أنحاء المنطقة.وبالتالي، فبقدر ما تريد قطر الاحتفاظ بحماس باعتبارها أصلاً استراتيجياً، تحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وسيط نزيه وموثوق يمكنه أن يفعل ما تفعله قطر، وبالتالي، ليس من المستغرب أن يقول متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مؤخرًا إن حماس ستبقى في الدوحة طالما بقيت المجموعة "مفيدة"."وبحسب الموقع، "إن الإحباط الواسع النطاق بين الدبلوماسيين القطريين حقيقي، وسط النهج غير الصادق الذي تتبعه الأطراف المتحاربة في المفاوضات، إلى جانب فشل البيت الأبيض في بذل المزيد من الجهد لاستخدام نفوذه مع إسرائيل لفرض اتفاق. وكانت رسالة قطر هذا الشهر بمثابة إشارة من وسيط ساخط يرى أن المشرعين الأميركيين يعرضون للخطر جهود المفاوضات الدقيقة لتحقيق مكاسب سياسية. لكنها كانت أيضًا إشارة قوية لحماس بأن صبر الدوحة بدأ ينفد. ومع ذلك، ومع عمل قطر ومصر معًا بشكل وثيق بشأن هذا الملف، لا يزال من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بين القيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس داخل غزة وخارجها".