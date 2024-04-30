استمرت 3 ساعات.. "معركة بالأسلحة النارية" تودي بحياة 4 ضباط أميركيين

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أعلنت السلطات الأميركية ان 4 من ضباط إنفاذ القانون قتلوا بالرصاص وأصيب أربعة آخرون، أمس الإثنين، في معركة بالأسلحة النارية اندلعت أثناء تنفيذهم مذكرة اعتقال هارب في منزل في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.وقالت الشرطة في تشارلوت إن الهارب الذي فتح النار على الضباط لدى وصولهم إلى المنزل، قتل بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار.ولم يتم الكشف عن اسم المتورط، لكن الشرطة قالت إنه كان مطلوبا لحيازته سلاحا بشكل غير قانوني.وأضافت أن السلطات ألقت القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم.وذكر البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث، مضيفا أنه تحدث مع حاكم الولاية روي كوبر.وكشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن المواجهة بالأسلحة استمرت 3 ساعات.وقال قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ جوني جينينغز، في مؤتمر صحفي بعد حادث إطلاق النار: "اليوم هو يوم مأساوي لمدينة شارلوت ولمهنة إنفاذ القانون".(سكاي نيوز)