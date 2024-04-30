"The Hill": هل مهاجمة أميركا في عهد بايدن أكثر أمانًا من مهاجمة إسرائيل بالنسبة لإيران؟

Advertisement

رأت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "مهما كانت "الصفقة" التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لوضع حد للهجمات التي يزيد عددها عن 170 هجومًا على القواعد الأميركية والشحن التجاري في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ تشرين الأول، فمن الواضح أنها قد وصلت إلى نهايتها. بعد يومين من شن إسرائيل غارتها الانتقامية على إيران في 19 نيسان، أطلق الوكلاء المدعومين من إيران ما يصل إلى خمسة صواريخ من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة أميركية في الرمانين في سوريا. وبحسب ما ورد دمرت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا منصة الإطلاق. فهل كان هذا هو الرد "في غضون ثوان" الذي أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني قبل الضربات الإسرائيلية على أصفهان؟ من المحتمل. وحتى الآن، كان رد فعل طهران الحركي موجهاً إلى حد كبير نحو الولايات المتحدة وليس إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "أفادت وكالة "رويترز" أن منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي نشره تطبيق "تلغرام" تابع لكتائب حزب الله جاء فيه أن "الفصائل المسلحة في العراق قررت استئناف الهجمات بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بعد رؤية تقدم ضئيل في المحادثات لإنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد". في 25 نيسان، تعرض الرصيف الإنساني الذي تموله الولايات المتحدة والذي يجري بناؤه حاليًا قبالة ساحل غزة لقصف بقذائف الهاون. وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن "عدة قطع من المعدات الهندسية الأميركية تضررت في الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب شخص بجروح طفيفة أثناء هروبه إلى منطقة محمية"."وتابعت الصحيفة، "حذرنا في منتصف آذار من أن رصيف الرئيس الأميركي جو بايدن البحري سيصبح هدفاً، وقد حدث بالفعل، ومن المرجح أن يتعرض للهجوم مرة أخرى. تعلم الوكلاء المدعومون من إيران، وكذلك إيران نفسها، بعض الدروس منذ 7 تشرين الأول. على سبيل المثال، ترد إسرائيل على الضربات، كما علم الحرس الثوري الإسلامي بشكل مباشر عندما تعرض المبنى الذي كانوا يجتمعون فيه في دمشق للقصف في الأول من نيسان، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بما في ذلك القائد محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي هاجرياهمي".وأضافت الصحيفة، "يتعلم حزب الله هذا الدرس أيضاً. يوم الأربعاء، قصفت المدفعية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية 40 هدفاً آخر في جنوب لبنان، وُصفت بأنها منشآت تخزين وأنظمة أسلحة "تستخدمها قوات حزب الله على نطاق واسع". ومنذ 7 تشرين الأول، قتلت الغارات الإسرائيلية أكثر من 250 مقاتلاً من حزب الله في لبنان، و30 آخرين في سوريا. وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان"."وبحسب الصحيفة، "باختصار، قررت طهران أن ملاحقة الأهداف الأميركية أكثر أمانًا من الأهداف الإسرائيلية. ستلاحق إدارة بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجنرالاته بسبب الطريقة التي يشنون بها حربهم ضد حماس. ولكن بالنسبة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، فإن التكلفة حتى الآن تستحق الاستثمار. إن عبارة "لا تفعل" التي قالها بايدن لم تساهم في ردع إيران، فهذا الأمر لا يؤدي إلا إلى توسيع وإطالة أمد الصراع بين إسرائيل وإيران. فحرب خامنئي ليست حول فلسطين، فالفلسطينيون مجرد أداة بالنسبة له. لقد أثبتت إيران وحماس مراراً وتكراراً أن إدارة بايدن ببساطة لن تقبل هذه الحقيقة، مهما كانت الأدلة قوية".وتابعت الصحيفة، "تبذل طهران كل ما في وسعها لتقسيم الولايات المتحدة وإسرائيل والجمهور الأميركي. رفض بايدن دعم أي أعمال هجومية ضد إيران، ولم تتخذ إدارته موقفًا ضد اندلاع المتظاهرين المؤيدين لحماس في حرم الجامعات في كل أنحاء الولايات المتحدة.وتوسعت الخطوط الأمامية لإيران لتشمل جامعة كولومبيا في نيويورك، وامتدت إلى جامعات أخرى، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكلية إيمرسون، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، على سبيل المثال لا الحصر".