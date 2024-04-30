في مهلة اقصاها 72 ساعة.. عملية في رفح أو هدنة في غزة؟





وأوضح المصدر أن رئيس الأركان وافق على خطط العملية في "المعقل الأخير لحماس" في قطاع غزة، فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الـ48 إلى 72 ساعة القادمة "سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحملة في قطاع غزة".

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وتابع أن الـ48 إلى 72 ساعة القادمة ستكون حاسمة: صفقة رهائن مع حماس أو دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.







يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة معارضة أي عملية عسكرية في رفح، قائلة إنها ستضيف أبعادا كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع. قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي أكمل استعداداته للعملية المنتظرة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.وأوضح المصدر أن رئيس الأركان وافق على خطط العملية في "المعقل الأخير لحماس" في قطاع غزة، فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الـ48 إلى 72 ساعة القادمة "سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحملة في قطاع غزة".وتابع أن الـ48 إلى 72 ساعة القادمة ستكون حاسمة: صفقة رهائن مع حماس أو دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة معارضة أي عملية عسكرية في رفح، قائلة إنها ستضيف أبعادا كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن إدارة جو بايدن "متفائلة" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأوضح المصدر أن بايدن وفريقه للأمن القومي يرون أن "هناك نافذة ضيقة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة مؤقتا على الأقل، وربما ينهيها إلى الأبد".



وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن "الخيار الأسوأ هو رفض حماس للعرض الإسرائيلي السخي والمرن".



و"العرض السخي" يقضي بقبول المسؤولين الإسرائيليين تخفيض عدد الرهائن الذين يريدون من حماس إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة ليصل إلى 33 (بعدما كان 40). (سكاي نيوز)