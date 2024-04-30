20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إذا أصدرت الجنائية الدولية "مذكرات الاعتقال".. كيف سيكون الردّ الاسرائيلي؟
Lebanon 24
30-04-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "الحرة": قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل قد تنسحب من أي اتفاق هدنة مع حركة حماس، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
Advertisement
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في الهجوم الذي شنته حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في وقت قريب من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، "مما قد يعرض الاتفاق للخطر"، وفقا لما قالت المصادر للوكالة.
وحسب اثنين من الأشخاص الذين تحدثوا للوكالة وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن "إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال".
وقالت المصادر لـ"بلومبيرغ"، إن مجموعة الدول السبع الكبرى "بدأت جهدا دبلوماسيا هادئا لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة"، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية "تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك قادة حماس بسبب سلوك الجانبين في الحرب في غزة".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد يكون من بين الأشخاص الذين سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقهم.
وقال أحد المصادر إن أوامر الاعتقال المحتملة "أصبحت مصدر قلق كبير لإسرائيل"، لافتا إلى أن "البلاد مع الشركاء الدوليين بشأن هذا الموضوع".
فيما ذكر آخر، وفق الوكالة، أن "نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدة في اتصال هاتفي، الأحد، للتأكد من عدم إصدار مذكرات الاعتقال".
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الإثنين: "لقد كنا واضحين بشأن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ونحن لا نؤيده. ولا نعتقد أن لديهم السلطة القضائية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن ورقة الـ10 دولار في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن ورقة الـ10 دولار في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
15:43 | 2024-04-29
29/04/2024 03:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب عن مواقع التواصل.. شقيقة هيفا وهبي تُنافسها جمالا شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب عن مواقع التواصل.. شقيقة هيفا وهبي تُنافسها جمالا شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:14 | 2024-04-30
30/04/2024 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمّة تخصّ الإمام موسى الصدر.. هذا آخر ما كُشف بشأن القذافي!
Lebanon 24
معلومات مهمّة تخصّ الإمام موسى الصدر.. هذا آخر ما كُشف بشأن القذافي!
16:29 | 2024-04-29
29/04/2024 04:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لـ"ضحية" حادث الحازمية.. عاريا ترتدي الأسود بعد المأساة!
Lebanon 24
صورة لـ"ضحية" حادث الحازمية.. عاريا ترتدي الأسود بعد المأساة!
15:59 | 2024-04-29
29/04/2024 03:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ روسية" في جنوب لبنان.. هكذا "أرعبت إسرائيل"!
Lebanon 24
"صواريخ روسية" في جنوب لبنان.. هكذا "أرعبت إسرائيل"!
14:00 | 2024-04-29
29/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:05 | 2024-04-30
"فتح" و"حماس" تصدران بيانا مشتركا
12:45 | 2024-04-30
تهديد إسرائيلي لـ"حزب الله": سنعمل ضدك في كل لبنان
12:40 | 2024-04-30
أحدث عملة في العالم.. أطلقت لحل أزمة مالية
12:35 | 2024-04-30
جريمة هزت دولة عربية.. إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة
12:15 | 2024-04-30
لابيد: إسرائيل رهينة في يد مجانين غير مسؤولين
12:09 | 2024-04-30
رسالة جديدة من "القسام" إلى أهالي الأسرى (صورة)
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
30/04/2024 20:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
30/04/2024 20:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
30/04/2024 20:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24