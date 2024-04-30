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هل من مصالحة قريبة بين فتح وحماس؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 04:03
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أوضحت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلثاء بشأن استضافة محادثات بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة فتح الفلسطينيتين إن الجانبين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة فلسطينية من خلال الحوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحافي دوري إن ممثلين عن الحركتين قدموا إلى بيجينغ في الآونة الأخيرة لإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة. (رويترز)
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المصدر: رويترز
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