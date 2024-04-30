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إقتصاد

تحذير عاجل.. الحسابات المصرفيّة قد تتعرّض للإستهداف

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:49
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ شركة هولندية لأمن المعلومات أصدرت تحذيرا من إمكانية تعرض الحسابات المصرفية لمستخدمي هواتف أندرويد للقرصنة.

وقالت الشركة إن البرمجية الخبيثة الجديدة تتخفى وراء تحديث مزيف لمتصفح "غوغل كروم" الأكثر انتشارا.
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وأوضحت أنه بمجرد تثبيته يتحوّل التطبيق إلى برمجية خبيثة قادرة على جمع البيانات الشخصية للمستخدم والسماح للمهاجمين بالتحكم في الهاتف عن بعد.

وفي هذا الصدد، كشف الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات شغالي جعفر، أن "هذه البرمجية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة".

وأضاف: "لماذا استغل المهاجمون أندرويد؟ لأن "بلاي ستور" يعتمد على التحقق الآلي من التطبيقات المنشورة عنده، وبالتالي سهولة طرح البرمجيات الخبيثة. وهنا الفرق مع "آبل ستور"، الذي يعتمد على التحقق اليدوي من كل تطبيق منشور عنده".

وتابع: "يجب أن يتحلى المستخدمون بثقافة أمن المعلومات ويعرفون متى يجب تنصيب أي تطبيق ولأيّ غرض".

وشدد جعفر على ضرورة التحقق دائما من مصدر كل تطبيق أو تحديث قبل تنزيله. (سكاي نيوز)
 
 
 

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