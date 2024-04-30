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حادثة طعن تهزّ إسرائيل.. ومفاجأة بشأن هويّة مُنفذ العمليّة (صورة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 06:23
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أصيب شرطي إسرائيلي بجروح، اليوم الثلاثاء، بعملية طعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية في البلدة القديمة في القدس.

وأفادت "روسيا اليوم" بأن الشرطة الإسرائيلية انتشرت بشكل كثيف في محيط البلدة القديمة، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وقد تعرض للطعن في الرقبة.
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من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن في القدس مواطن تركي، وأضافت أنها قتلت منفذ الهجوم. 
 
ونقلت "الحدث" عن صحيفة هآرتس، أن السائح التركي يدعى حسن سكالانين ويبلغ من العمر 34 عاماً. ودخل سكالانين  إلى القدس أمس قادماً من الأردن ونفذ عملية طعن وأصاب شرطياً إسرائيلياً حسب المعلومات الأولية. 
 
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