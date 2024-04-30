هل ستُهاجم روسيا إحدى دول "الناتو"؟

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن بعض أعضاء "الناتو" يستبعدون أن تهاجم روسيا دولة في "الناتو" في المستقبل المنظور.



وبحسب الصحيفة: "يواجه الدول الأعضاء في الناتو خلافا خطيرا في وجهات نظرهم حول حقيقة التهديد الذي تشكله روسيا. على سبيل المثال، يهتم الساسة في تركيا وغيرها من دول التحالف على طول البحر الأبيض المتوسط بالصراعات المحلية ومشاكل الهجرة غير الشرعية أكثر من اهتمامهم بالتهديد الذي تمثله روسيا". (روسيا اليوم)

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