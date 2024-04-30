عرض جريدة معروفة جدّاً للبيع

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تقرر عرض صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية للبيع بعد معركة مع الحكومة حول ملكيتها من قبل صندوق مدعوم من دولة الإمارات.وأعلنت شركة RedBird IMI أنها طرحت عناوين The Telegraph وThe Spectator للبيع، معلنة أن ملكيتها "لم تعد مجدية".وتمت المصادقة على هذه الخطوة بعد أن كشف الوزراء عن خطط الشهر الماضي لحظر ملكية الدولة الأجنبية للصحف البريطانية.وتوصل الصندوق المدعوم من الدولة الخليجية، والمدعوم من نائب رئيس الوزراء الإماراتي ومالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى اتفاق مع عائلة باركلي المالكة السابقة لـTelegraph في كانون الاول من العام الماضي للسيطرة على المجموعة.وقد تم ذلك من خلال سداد الديون المستحقة لبنك العائلة Lloyds. لكن هذه الخطوة أثارت تحقيقات من قبل هيئة المنافسة والأسواق والهيئة المنظمة للإعلام، وبلغت ذروتها في قيام الحكومة بتعديل مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين.جاء في بيان الشركة: "أكدت شركة RedBird IMI اليوم أنها تعتزم الانسحاب من استحواذها المقترح على Telegraph Media Group والمضي قدما في عملية البيع... "ما زلنا نعتقد أن هذا النهج كان سيفيد قراء التلغراف وسبيكتيتور وصحفييهم والمشهد الإعلامي في المملكة المتحدة على نطاق أوسع".وأضاف البيان: "للأسف، من الواضح أن هذا النهج لم يعد ممكنا". (روسيا اليوم)