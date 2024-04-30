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عربي-دولي

بالصورة كتائب "القسام" تُوجّه رسالة إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين... ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:14
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نشر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" تصميما توجه فيه إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في الأسر بسبب حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

كتائب إسرائيل تقرر انتظار رد "حماس" قبل إرسال وفدها للتفاوض في القاهرة
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ويظهر في التصميم نتنياهو وهم يتكلم عبر المنبر وفي الخلفية قضبان سجن ورسم لأحد الأسرى في الظلام. 

وكتب على التصميم باللغتين العربية والعبرية: "بسبب المصالح السياسية لنتنياهو..
ما زال أبناؤكم في الأسر". (روسيا اليوم)
 
 
كتائب
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