طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

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طرد طلاب جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية السفير الألماني لدى إسرائيل رولف باولس الذي كان في زيارة إلى متحف الجامعة.وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر لحظة طرد السفير الألماني، حيث خرج مهرولا من حرم الجامعة، ولاحقه حشد من الطلاب، الذين رشقوا سيارته بالأحذية والحجارة.كما نظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام المتحف ضد زيارة السفير، احتجاجا على مواقف بلاده الداعمة للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من تشرين الاول الماضي، رددوا خلالها هتافات داعمة لغزة والمقاومة. (روسيا اليوم)