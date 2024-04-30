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عربي-دولي

صور أثارت جدلاً واسعاً.. جيش عربي يستهدف دبابات "ميركافا" الإسرائيلية

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:39
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أثارت صور نُشرت أثناء محاضرة لطلاب الكلية العسكرية المصرية لتدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية جدلا واسعا، لكنها لم تكن المرة الأولى التي يتدرب فيها الجنود المصريون على تدميرها.
 
فمنذ 5 سنوات تقريبا ظهرت دبابة "ميركافا" في مناورات عملية بالذخيرة الحية تحت مسمى "رعد 31"، حيث وضعت الدبابة كأهداف في مرمى نيران الجيش المصري لتدميرها.

وتضمنت المشاهد خلال الفيديو الذي نشره الناطق العسكري للجيش العقيد تامر الرفاعي وقتها دبابة "ميركافا مارك 4" الإسرائيلية، حيث كان الجنود المصريون يقصفون المنطقة بالكامل باستخدام قاذفات "آر بي جي" ضمن فعاليات المناورة.
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وتضمنت المناورة التدريبات على إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية. (روسيا اليوم) 
 
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