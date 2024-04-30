Advertisement

عربي-دولي

ترامب ينتقد نتنياهو: كانت لي تجربة سيئة معه

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1193770-638500897116410230.jpg
Doc-P-1193770-638500897116410230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سهام الانتقادات مجددا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وألقى باللوم عليه لفشله في منع هجوم السابع من تشرين الاول.

كما اعتبر في مقابلة مطولة مع مجلة التايم، أن "الكثيرين كانوا على علم بهذا الهجوم، باستثناء إسرائيل، ونتنياهو يلام على ذلك بلا شك".
Advertisement

إلى ذلك، انتقد أسلوب تعامل إسرائيل مع الحرب في قطاع غزة. واعتبر أن "هناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين يمكنهم أن يحلوا مكان رئيس الوزراء الحالي".

كذلك ذكّر المرشح الجمهوري بتجربته السيئة مع نتنياهو، قائلا "كانت لي تجربة سيئة مع بيبي".

أما عند سؤاله عنما إذا كان سيحظر المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، فامتنع عن الإجابة دون أن يوحي أن الأمر محال في الوقت عينه. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:21 | 2024-04-30
10:00 | 2024-04-30
09:48 | 2024-04-30
09:37 | 2024-04-30
09:00 | 2024-04-30
08:42 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24