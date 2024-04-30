ترامب ينتقد نتنياهو: كانت لي تجربة سيئة معه

Advertisement

وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سهام الانتقادات مجددا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وألقى باللوم عليه لفشله في منع هجوم السابع من تشرين الاول.كما اعتبر في مقابلة مطولة مع مجلة التايم، أن "الكثيرين كانوا على علم بهذا الهجوم، باستثناء إسرائيل، ونتنياهو يلام على ذلك بلا شك".إلى ذلك، انتقد أسلوب تعامل إسرائيل مع الحرب في قطاع غزة. واعتبر أن "هناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين يمكنهم أن يحلوا مكان رئيس الوزراء الحالي".كذلك ذكّر المرشح الجمهوري بتجربته السيئة مع نتنياهو، قائلا "كانت لي تجربة سيئة مع بيبي".أما عند سؤاله عنما إذا كان سيحظر المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، فامتنع عن الإجابة دون أن يوحي أن الأمر محال في الوقت عينه. (العربية)