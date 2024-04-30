في بلدٍ عربيّ... توقيف شاب انتحل صفة طبيب أسنان

تمكنت قوات أمن محافظة المنوفية المصرية، من ضبط شاب انتحل صفة طبيب أسنان وفتح عيادة في مدينة منوف.



وتبيّن أن منتحل صفة طبيب الأسنان خريج كلية شريعة وقانون، وقد فتح عيادة للكشف على المرضى وكتب وصفات طبية ووصف أدوية غير آمنة. (العربية)

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