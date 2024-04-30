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عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... توقيف شاب انتحل صفة طبيب أسنان

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:37
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تمكنت قوات أمن محافظة المنوفية المصرية، من ضبط شاب انتحل صفة طبيب أسنان وفتح عيادة في مدينة منوف.

وتبيّن أن منتحل صفة طبيب الأسنان خريج كلية شريعة وقانون، وقد فتح عيادة للكشف على المرضى وكتب وصفات طبية ووصف أدوية غير آمنة. (العربية)
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