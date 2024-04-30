إسرائيل تطلق النار على مهربي مخدرات عند الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فتحت النار على مجموعة من مهربي المخدرات عند الحدود المصرية.



وأوضح في بيان أن كاميرات المراقبة رصدت عددًا من المشتبه بهم على السياج الحدودي، في منطقة جبل حريف.



كما أشار إلى أن عناصر من قوات كتيبة "بارديلاس" التابعة لحرس الحدود العاملة في المنطقة فتحت النار على المشتبه بهم، وأصابت عددا منهم. (العربية)

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