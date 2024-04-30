Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تطلق النار على مهربي مخدرات عند الحدود المصرية

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1193794-638500926573862066.jpg
Doc-P-1193794-638500926573862066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فتحت النار على مجموعة من مهربي المخدرات عند الحدود المصرية.

وأوضح في بيان أن كاميرات المراقبة رصدت عددًا من المشتبه بهم على السياج الحدودي، في منطقة جبل حريف.

كما أشار إلى أن عناصر من قوات كتيبة "بارديلاس" التابعة لحرس الحدود العاملة في المنطقة فتحت النار على المشتبه بهم، وأصابت عددا منهم. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2024-04-30
12:45 | 2024-04-30
12:40 | 2024-04-30
12:35 | 2024-04-30
12:15 | 2024-04-30
12:09 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24