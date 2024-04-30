ملياردير أميركي يكشف تفصيلا غريبا في تقديم المساعدة لأوكرانيا

قال الملياردير الأميركي ديفيد ساكس إنّ الولايات المتحدة قدمت مساعدة مالية لأوكرانيا على شكل قرض دون تحديد شروط سداده.





وكتب ساكس في صفحته على منصة "إكس": وفقا لتصريح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون فإن مشروع قانون حول تمويل أوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار أكثر قبولا، لأنها كانت في شكل "قرض" فقط. لكنه لا يوجد لهذا القرض سعر فائدة أو تاريخ سداد أو متطلبات ضمانات. هل رأيت قرضا كهذا سابقا؟"

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