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عربي-دولي
حادث بحري جديد قرب اليمن
Lebanon 24
30-04-2024
|
10:55
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها تقريرا يُفيد بوقوع حادث على بعد 170 ميلا بحريا جنوب شرقي جزيرة سقطرى اليمنية. (سبوتنيك)
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