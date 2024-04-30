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عربي-دولي

حادث بحري جديد قرب اليمن

Lebanon 24
30-04-2024 | 10:55
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها تقريرا يُفيد بوقوع حادث على بعد 170 ميلا بحريا جنوب شرقي جزيرة سقطرى اليمنية. (سبوتنيك)
 
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