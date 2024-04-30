Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يتعهد لبن غفير باقتحام رفح.. والأخير يوجه تهديدا مبطنا بإسقاط الحكومة

Lebanon 24
30-04-2024 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1193817-638500961816204425.jpg
Doc-P-1193817-638500961816204425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن تحذيره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحصول منه على تعهدات قاطعة بالقيام بعملية عسكرية في رفح وعدم وقف الحرب في غزة.

وقال بن غفير إنه أنهى اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو جرى بناء على طلب الأول.
Advertisement
 
وأضاف بن غفير: "لقد حذرت رئيس الوزراء.. في حال لا سمح الله.. لا تدخل إسرائيل إلى رفح، ولا سمح الله إذا أنهينا الحرب، ولا سمح الله في حال ستكون هناك صفقة (اتفاق تبادل الأسرى) غير شرعية".
 
وأردف: "استمع رئيس الوزراء إلى كلماتي، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح، ووعد بأن الحرب لن تنتهي، ووعد بعدم التوصل إلى صفقة سيئة الصيت".

واختتم قائلا: "أنا أرحب بهذه الأمور. أعتقد أن رئيس الوزراء يفهم جيدا ما سيعنيه الأمر عند عدم حدوث هذه الأمور". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2024-04-30
12:45 | 2024-04-30
12:40 | 2024-04-30
12:35 | 2024-04-30
12:15 | 2024-04-30
12:09 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24