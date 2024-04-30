نتنياهو يتعهد لبن غفير باقتحام رفح.. والأخير يوجه تهديدا مبطنا بإسقاط الحكومة

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن تحذيره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحصول منه على تعهدات قاطعة بالقيام بعملية عسكرية في رفح وعدم وقف الحرب في غزة.



وقال بن غفير إنه أنهى اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو جرى بناء على طلب الأول.

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وأضاف بن غفير: "لقد حذرت رئيس الوزراء.. في حال لا سمح الله.. لا تدخل إسرائيل إلى رفح، ولا سمح الله إذا أنهينا الحرب، ولا سمح الله في حال ستكون هناك صفقة (اتفاق تبادل الأسرى) غير شرعية".

وأردف: "استمع رئيس الوزراء إلى كلماتي، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح، ووعد بأن الحرب لن تنتهي، ووعد بعدم التوصل إلى صفقة سيئة الصيت".



واختتم قائلا: "أنا أرحب بهذه الأمور. أعتقد أن رئيس الوزراء يفهم جيدا ما سيعنيه الأمر عند عدم حدوث هذه الأمور". (روسيا اليوم)