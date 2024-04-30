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عربي-دولي
قطر تنفي: لا علاقة لنا بحراك الطلاب في الجامعات الاميركية
Lebanon 24
30-04-2024
|
11:08
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نفت قطر أي دور لها في دعم الحراك الطلابي الأمريكي، المناهض للحرب على غزة، بعد تقارير إعلامية ربطت بين الدوحة والاحتجاجات.
وقال السفير القطري لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، إنه لا صحة للتقارير التي تزعم وجود صلة بين قطر وانتفاضة طلاب الجامعات.
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وتابع آل ثاني: "قطر لا تمارس أي تأثير على الجامعات، ولا صلة لنا على الإطلاق بما يقع في حرمها".(عربي21)
المصدر: عربي21
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