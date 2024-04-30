نيكاراغوا: الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها

قالت نيكاراغوا، الثلاثاء، إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها إسرائيل "لا تزال ببدايتها"، فيما ردت برلين بالتأكيد على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق نار في غزة ودعم حل الدولتين.

وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحفية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية: "الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا".

من جانبها قالت رئيسة فريق ألمانيا الحقوقي بالمحكمة في تصريحات صحفية أيضا: ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق نار في غزة والمساهمة في الدعم المادي للتخفيف من الأزمة الإنسانية جراء الحرب، ودعم حل الدولتين".

( الأناضول)