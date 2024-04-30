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لابيد: إسرائيل رهينة في يد مجانين غير مسؤولين

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:15
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شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الثلاثاء، هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبر أن بلاده أصبحت "رهينة بيد مجانين غير مسؤولين".

 وقال لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، عبر منصة "إكس": "أصبحت دولة إسرائيل رهينة بيد مجانين غير مسؤولين، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو".

 وتتهم المعارضة نتنياهو (74 عاما) بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

 غير أن نتنياهو يتمسك بمنصبه ويرفض دعوات للتنحي وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنه "شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر".

 وأضاف لابيد: "وزير ذو سجل إجرامي (يقصد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدد رئيس الوزراء بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه".

 وتابع: "بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة كلها (عبر تصرفاته) إن نتنياهو ضعيف ويعمل لديه، ومن غير المعقول أنه لم يتم طرده (ين غفير) فورا (من الحكومة)".

( الأناضول)
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