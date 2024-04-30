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عربي-دولي

جريمة هزت دولة عربية.. إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:35
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تم حكم بالإعدام شنقاً على فتاة بتهمة قتل صديقتها في طنطا بمصر، حيث عُثر على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 عامًا، مع آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، ملقاة داخل شيكارة بجوار أحد المصارف المائية في قرية سبرباي.

 وتم تشكيل فريق بحث جنائي للكشف عن ظروف الحادث، وقد اتضح أن صديقة الضحية وشخصًا آخر وراء الجريمة.

 وتم اعتقال المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات في طنطا. ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهمة قتلت الضحية بشكل مدبر بعد رفضها إعطائها مبالغ مالية، حيث استخدمت سكينًا ومادة قابلة للاشتعال لتنفيذ جريمتها.

 كما قامت بسرقة هاتف المجني عليها بعد ارتكاب الجريمة.

 وتوضح التحقيقات أن المتهمة كانت تمتلك سلاحًا ومادة قابلة للاشتعال بغير مبرر، مما يعزز الشكوك حول نيتها الإجرامية.

( lbc)
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