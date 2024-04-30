Advertisement

إقتصاد

أحدث عملة في العالم.. أطلقت لحل أزمة مالية

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1193853-638501032348543391.jpeg
Doc-P-1193853-638501032348543391.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، التداول بعملة جديدة "زيغ"، لتحل محل العملة المحلية، التي تضررت بسبب انخفاض قيمتها ورفض المواطنين التعامل بها في كثير من الأحيان.


وطرحت عملة "زيغ" إلكترونيا في أوائل نيسان، لكن أصبح بالإمكان الآن استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية لهذه العملة.
Advertisement


وتعدّ "زيغ" أحدث محاولة لزيمبابوي، لوقف أزمة العملة المستمرة منذ فترة طويلة والتي تعكس مشاكلها الاقتصادية المتواصلة.


وكانت الحكومة قد طرحت في السابق أفكارا مختلفة لتحل محل الدولار الزيمبابوي، بما في ذلك إدخال العملات الذهبية لوقف التضخم وحتى تجربة العملة الرقمية.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:55 | 2024-04-30
18:00 | 2024-04-30
17:35 | 2024-04-30
16:37 | 2024-04-30
16:35 | 2024-04-30
16:26 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24