أحدث عملة في العالم.. أطلقت لحل أزمة مالية

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بدأت زيمبابوي، اليوم الثلاثاء، التداول بعملة جديدة "زيغ"، لتحل محل العملة المحلية، التي تضررت بسبب انخفاض قيمتها ورفض المواطنين التعامل بها في كثير من الأحيان.وطرحت عملة "زيغ" إلكترونيا في أوائل نيسان، لكن أصبح بالإمكان الآن استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية لهذه العملة.وتعدّ "زيغ" أحدث محاولة لزيمبابوي، لوقف أزمة العملة المستمرة منذ فترة طويلة والتي تعكس مشاكلها الاقتصادية المتواصلة.وكانت الحكومة قد طرحت في السابق أفكارا مختلفة لتحل محل الدولار الزيمبابوي، بما في ذلك إدخال العملات الذهبية لوقف التضخم وحتى تجربة العملة الرقمية.