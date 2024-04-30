Advertisement

عربي-دولي

آيزنكوت يُهاجم "سموتريتش" و "بن غفير": يُشكلان خطرًا على الأمن القومي لإسرائيل

Lebanon 24
30-04-2024 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1193895-638501093923958121.jpg
Doc-P-1193895-638501093923958121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت من أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يشكلان خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، بسبب "التهديدات السياسية" التي يطلقانها.

وقال آيزنكوت في بيان صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء إن "الكابينيت حدد أهداف الحرب قبل ستة أشهر، وفي اليوم الأخير، استخدم اثنان من أعضاء الكابينيت الابتزاز بالتهديدات السياسية". وشدد على أن "الابتزاز ظاهرة خطيرة تضر بأمن إسرائيل القومي".
Advertisement

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: "لن أكون شريكا إلا في حكومة تتخذ قراراتها على أساس المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، وليس وفقا لاعتبارات سياسية". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:55 | 2024-04-30
18:00 | 2024-04-30
17:35 | 2024-04-30
16:37 | 2024-04-30
16:35 | 2024-04-30
16:26 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24