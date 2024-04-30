آيزنكوت يُهاجم "سموتريتش" و "بن غفير": يُشكلان خطرًا على الأمن القومي لإسرائيل

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حذر الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت من أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يشكلان خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، بسبب "التهديدات السياسية" التي يطلقانها.وقال آيزنكوت في بيان صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء إن "الكابينيت حدد أهداف الحرب قبل ستة أشهر، وفي اليوم الأخير، استخدم اثنان من أعضاء الكابينيت الابتزاز بالتهديدات السياسية". وشدد على أن "الابتزاز ظاهرة خطيرة تضر بأمن إسرائيل القومي".وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: "لن أكون شريكا إلا في حكومة تتخذ قراراتها على أساس المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، وليس وفقا لاعتبارات سياسية". (روسيا اليوم)