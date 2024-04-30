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جامعة فرجينيا.. اعتقال 13 متظاهرا باحتجاجات ضد حرب غزة

Lebanon 24
30-04-2024 | 14:40
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أعلنت جامعة فرجينيا كومونولث الأميركية، الثلاثاء، اعتقال 13 متظاهرا خلال احتجاجات بحرمها الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 وأوضحت الجامعة، في بيان، أ "13 شخصا، بينهم 6 طلاب، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني والتعدي على ممتلكات الغير"، خلال احتجاج في حرم الجامعة، مساء الاثنين، وفق ما ذكرته شبكة "سي ان ان" الأميركية.

 وقالت الجامعة إنه "طُلب من المتظاهرين بكل احترام وبشكل متكرر اتباع سياسات التجمع بالجامعة، وتم إصدار 4 تحذيرات جماعية لحثهم على مغادرة المخيم بعد نصب الخيام".

 الجامعة أشارت إلى أن المخيم "غير مصرح"، موضحة أن "بعض من بقوا في المخيم، رغم أوامر المغادرة، ألقوا أشياء واستخدموا رذاذا كيميائيا ضد الضباط الذين استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق الحشود".

( الاناضول)
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