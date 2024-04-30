قيادي كبير لدى "داعش" قتل في مالي الأحد.. من هو "أبو حذيفة"؟

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أعلنت السلطات في مالي، أمس الاثنين، أن قواتاً قتلت قياديا بفرع تابع لتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا يدعى "أبو حذيفة"، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في منطقة ميناكا بالشمال.وأضافت في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة الأحد بعد العملية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.و"أبو حذيفة" هو قيادي كبير في الجماعة المعروفة باسم تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، معروف أيضا باسمه المستعار "هيغو".ووفقاً للمعلومات، كان مسؤولاً عن هجمات إرهابية ضد السكان الماليين والنيجريين وقاد فرقة الكوماندوز التي هاجمت القوات الأميركية في النيجر عام 2017. وحدد برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه.