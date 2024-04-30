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عربي-دولي

السيسي والأمير مشعل يحذران من "عواقب وخيمة" حال اجتياح رفح

Lebanon 24
30-04-2024 | 15:00
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حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، من "عواقب وخيمة" في حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة لحدود مصر.

 جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين نقلته الرئاسة المصرية، بختام زيارة قصيرة أجراها الأمير مشعل إلى مصر، وتعد الأولى له منذ توليه منصبه في كانون الأول 2023.

 ووفق البيان أيضًا، تطرق الزعيمان خلال مباحثاتهما إلى حقل الدرة المتنازع بشأنه بين السعودية والكويت من جانب وإيران من جانب آخر.

 وشددا في هذا الصدد على أن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة"، التي يقع فيها هذا حقل الدرة بكامله، هي "ملكية الكويت والسعودية فقط"، ورفضا "أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة".

( الأناضول)
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