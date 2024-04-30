أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم تخطط لإطلاق منصة استثمارية في السعودية

أعلنت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بلاك روك، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإطلاق منصة استثمارية جديدة في السعودية، مدعومة بما يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.

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وقالت "بلاك روك" وصندوق الاستثمارات العامة، إنهما وقعا مذكرة تفاهم ستؤسس بموجبها بلاك روك منصة استثمارية متعددة الأصول، مقرها الرياض، مدعومة بضخ نقدي أولي من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط تحقيق بعض النقاط المهمة المتفق عليها.

وأضاف الطرفان أن المنصة من شأنها تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية، فيما يتطلع فريق استثماري، مقره الرياض، إلى جمع أموال إضافية محليا وخارجيا.

وقال متحدث باسم "بلاك روك" إن منصتها ستركز على السعودية، لكنها ستشمل استثمارات مناطق مختلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها استثمارات في البنية التحتية والائتمان في الأسواق الخاصة والأسهم في الأسواق العامة.





وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك، إن المملكة صارت وجهة "تزداد جاذبيتها" للاستثمارات العالمية.





بدوره، اعتبر نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد، ان الاتفاق سيساعد على جعل سوق الاستثمار السعودي أكثر تنوعا وحيوية على المستوى الدولي.