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عربي-دولي

أطلقتها أوكرانيا.. روسيا تعلن إسقاط صواريخ "أتاكمس"

Lebanon 24
30-04-2024 | 16:25
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت ستة صواريخ من نوع "أتاكمس" بعيدة المدى، زوّدت بها الولايات المتحدة أوكرانيا في الفترة الأخيرة، بينما قال حاكم شبه جزيرة القرم، التي استعادتها روسيا، إنّ ذخائر سقطت على أراضيه.
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وكانت واشنطن أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أرسلت هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، التي كانت تطالب بها منذ فترة طويلة، لتتمكن من ضرب مناطق خلف خط الجبهة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ الدفاع الجوي الروسي "دمر ستة صواريخ من نوع أتاكمس، خلال الساعات الـ24 الماضية"، من دون تحديد مكان حدوث ذلك.

لكن حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، حذر سكان هذه المنطقة من وجود "ذخائر غير منفجرة" متناثرة، بعد تدمير "صواريخ أتاكمس". وأشار إلى منطقة سيمفيروبول، إحدى المدن في شبه الجزيرة.

ولم تذكر روسيا ما إذا كانت الصواريخ أو الحطام المتساقط سببت أي أضرار، ولم تُدلِ أوكرانيا بأي تعليق.(الميادين)
المصدر: الميادين
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