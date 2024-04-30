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عربي-دولي

حول المساعدات الأميركية لأوكرانيا.. ملياردير أميركي يكشف تفصيلا غريبا

Lebanon 24
30-04-2024 | 16:37
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قال الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس أن الولايات المتحدة قدمت مساعدة مالية لأوكرانيا على شكل قرض دون تحديد شروط سداده.

وكتب ساكس في صفحته على منصة "إكس": وفقا لتصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون فإن مشروع قانون حول تمويل أوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار أكثر قبولا، لأنها كانت في شكل "قرض" فقط. لكنه لا يوجد لهذا القرض سعر فائدة أو تاريخ سداد أو متطلبات ضمانات. هل رأيت قرضا كهذا سابقا؟"
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وفي وقت سابق قال مايكل جونسون إن 80% من الأموال التي تم تقديمها لأوكرانيا ستنفق على تجديد الترسانة العسكرية الأميركية، فيما ستكون كل المساعدة الموجهة إلى أوكرانيا في شكل قرض. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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