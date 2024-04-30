Advertisement

عربي-دولي

غريفيث: هجوم رفح يلوح في الأُفق القريب

Lebanon 24
30-04-2024 | 17:35
A-
A+
Doc-P-1193954-638501207198966471.jpeg
Doc-P-1193954-638501207198966471.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنه "على الرغم من الدعوات العالمية لإسرائيل لعدم شن هجوم على رفح في قطاع غزة فإن عملية برية هناك تلوح في الأفق القريب".
وأضاف في بيان أن "الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين وصول المساعدات إلى غزة لا يمكن استغلالها للتحضير أو لتبرير هجوم عسكري شامل على رفح".
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:20 | 2024-05-01
02:20 | 2024-05-01
02:17 | 2024-05-01
02:16 | 2024-05-01
02:03 | 2024-05-01
01:45 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24