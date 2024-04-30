غريفيث: هجوم رفح يلوح في الأُفق القريب

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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنه "على الرغم من الدعوات العالمية لإسرائيل لعدم شن هجوم على رفح في قطاع غزة فإن عملية برية هناك تلوح في الأفق القريب".وأضاف في بيان أن "الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين وصول المساعدات إلى غزة لا يمكن استغلالها للتحضير أو لتبرير هجوم عسكري شامل على رفح".