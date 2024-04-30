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عربي-دولي

جامعة كولومبيا تهدّد بفصل محتجّين يحتلّون مبنى دراسياً

Lebanon 24
30-04-2024 | 18:55
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هدّد مسؤولون بجامعة كولومبيا الأمريكية اليوم الثلاثاء بفصل طلاب احتلّوا مبنى دراسياً مع اشتداد المواجهة بين الإداريين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك.
وبدأ احتلال المبنى ليلا حين حطم المحتجون النوافذ ودخلوا مبنى هاملتون هول وعلقوا لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها "قاعة هند"، في إشارة إلى طفلة فلسطينية (ست سنوات) قتلتها القوات الإسرائيلية في غزة.
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وخارج المبنى، وهو موقع اعتصامات طلابية مختلفة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، أغلق المحتجون المدخل بالطاولات وشبكوا أذرعهم لتشكيل حاجز وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين.

تعليق الدراسة
كانت الجامعة قد قالت أمس إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء معسكر أصبح نقطة محورية لعشرات الاحتجاجات الطلابية في أنحاء الولايات المتحدة للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

"إلهاء صاخب"

وقالت الجامعة في بيان أمس الاثنين: "تسبّب المعسكر في بيئة غير ترحيبية لكثيرين من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود لدينا، وتسبب في إلهاء صاخب يتعارض مع التدريس والتعلم والتحضير للامتحانات النهائية".

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