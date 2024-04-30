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عربي-دولي

وصفتهم بأنهم "عديمو الجنسية".. جامعة ألمانية تعتذر من طلاب فلسطينيين

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:28
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اعتذر ينس ستراكيلجان، رئيس جامعة "أوتو فون غيريكه ماغديبورغ" في ألمانيا، الثلاثاء، لطلاب فلسطينيين جرى وصفهم بأنهم "عديمو الجنسية".

جاء ذلك في بيان عبر حساب الجامعة على موقع للتواصل الاجتماعي، بشأن بريد إلكتروني أُرسل بخصوص جنسية 14 طالبا فلسطينيا في الجامعة، الواقعة بمدينة ماغديبورغ.
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وقال ستراكيلجان إنه تبيَّن أن الإخطار الذي تضمّنه البريد الإلكتروني المرسَل "غير ضروري ولن يتم تنفيذه".

وأردف "سيُبلغ الطلاب المعنيون على الفور. جامعة ماغدبورغ تعتذر بصدق للطلاب عن الإخطار الخاطئ".

وفي 26 نيسان، أرسلت دائرة شؤون الطلاب في الجامعة بريدا إلكترونيا إلى 14 طالبا مدونا في سجلاتهم الجامعية عبارة "الأراضي الفلسطينية" في خانة الجنسية.

ولفت البريد المرسَل إلى أنه بسبب تعديل على قانون إحصاءات التعليم العالي، لم يعد من الممكن استخدام عبارة "الأراضي الفلسطينية" كجنسية، وبدلا من ذلك يتعين استخدام عبارة "عديم الجنسية" في الحقل المخصص لذلك.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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