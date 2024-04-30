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ما الرسالة التي وجهتها نعمت شفيق إلى شرطة نيويورك بشأن الاحتجاجات؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:23
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طلبت رئيس جامعة كولومبيا نعمت مينوش شفيق من شرطة نيويورك البقاء في الحرك الجامعي حتة السابع عشر من أيار.
 
وذكرت وسائل إعلام أميركية إن رئيسة الجامعة بعثت رسالة إلى شرطة نيويورك، طلبت فيها الحفاظ على وجودها في الحرك الجامعي حتى 17 أيار- بعد يومين من بدء الدراسة- "للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء المعسكرات"، وفقًا لرسالة أرسلها رئيس الجامعة مينوش شفيق إلى شرطة نيويورك. 
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وجرى إرسال الرسالة إلى نائب مفوض شرطة نيويورك مايكل غربر في وقت سابق من يوم الثلاثاء لمطالبة الشرطة رسميًا بإخلاء مخيم كبير للمتظاهرين وهاميلتون هول، وهو مبنى جامعي احتله الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة.


ودخلت شرطة نيويورك مساء الثلاثاء حرم جامعة كولومبيا حيث بدأت بإخلاء مبنى تحصّن فيه منذ مساء الإثنين طلاب مؤيّدون للفلسطينيين احتجاجاً منهم على الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. (سكاي نيوز)
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