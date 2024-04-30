"ردا على الخطوات الأميركية لعسكرته".. كوريا الشمالية تعتزم زيادة قدراتها في الفضاء

أعلن ممثل الإدارة العامة لهندسة الفضاء الخارجي في كوريا الشمالية عن تعزيز قدرات الاستطلاع الجوي في البلاد ردا على عسكرة الفضاء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.



ويقول: "تستخدم الولايات المتحدة الفضاء الخارجي كأداة عسكرية لردع الدول الأخرى. وإن أخطر دسائس الولايات المتحدة التي تهدف إلى عسكرة الفضاء يتم ملاحظتها بشكل خطير في شبه الجزيرة الكورية".

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ويضيف: "بسبب المكائد المتهورة والخطيرة للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها شبه الجزيرة الكورية، فإن خطر انتهاك التكافؤ الاستراتيجي في أي وقت واندلاع حرب حقيقية بين الدول لا يزال قائما. وأن نوايا الهيمنة الأمريكية لعسكرة الفضاء وتحويله إلى ساحة معركة هي التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين".

ووفقا له، تعتبر كوريا الشمالية الهدف النهائي لعسكرة الفضاء هو "ضربة نووية وقائية". ووصف تقديم واشنطن لمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي بأنه "محض هراء" ومظهر من مظاهر "المعايير المزدوجة الوقحة".

ويقول: "أصبح العمل على استكشاف الفضاء، بما في ذلك إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري، خيارا استراتيجيا منطقيا وضروريا".

ويضيف: "ستلتزم الإدارة بإنجاز المسائل المهمة في الموعد المحدد لتعزيز قدرات الاستطلاع الجوي الأساسية، ما يساهم في مراقبة الأنشطة العسكرية والمحاولات العدوانية من قبل الولايات المتحدة والقوات المعادية".



ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت إلى الفضاء في نوفمبر عام 2023 أول قمر صناعي للاستطلاع، وتخطط لإطلاق القمر الثاني قريبا. (RT)