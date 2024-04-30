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عربي-دولي

لقتلها المدنيين بأسلحتها.. أميركا قد تتجه لمحاسبة إسرائيل

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:48
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كشف تقرير حقوق الانسان لعام 2024 أن الأسلحة الأميركية التي حصلت عليها إسرائيل استخدمت لقتل المدنيين الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الدولي.
 
فقد رأت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن غرفة الإحاطة قبل حوالي أسبوع ونصف فقط كانت كشفت عن تقرير حقوق الإنسان لعام 2024، يتحدث عن الأمر.
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وأضافت في حديث لها، أن التقرير احتوى على أخبار عما يجري في غزة وما حولها، مشددة على أن لدى أميركا أدوات للنظر في ما يحدث، وإذا لزم الأمر، فسيتم محاسبة الأطراف المناسبة وذات الصلة.

كذلك اعتبرت أن مثل هذه الاتهامات تحدث عادة في أماكن الصراع، مؤكدة أن العمل مستمر لتغذية عملية المتابعة بالتنسيق الوثيق ليس فقط مع سفارات واشنطن وقنصلياتها، بل مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة التي تغطي مثل هذه الأمور، وبالطبع المنظمات غير الحكومية أيضا.

وشددت على أن واشنطن تلزم إسرائيل بنفس المعيار الذي تفرضه على أي دولة أخرى، في غزة أو خارجها، مؤكدة على وجوب اتباع القانون الإنساني الدولي والالتزام به في أي مكان.

وأعلنت أنه عند وجود مخالفات أو قضايا مثيرة للقلق، فإن بلادها لن تثيرها مع الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل ستتخذ الإجراءات المناسبة المتوافقة مع الأنظمة والأدوات المتوفرة في الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.(العربية)

المصدر: العربية
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