الأكبر منذ عام 1988: عبر مواجهة جيش "X".. هكذا يستعد الناتو لحرب مع روسيا

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كتبت "سكاي نيوز عربية":"لقد عبرت قوات العدو حدود لاتفيا وتقترب من العاصمة"، هكذا انطلق الإنذار الرئيسي في الصباح الباكر للقوات من أجل التحرك لدفع الغزاة الوهميين "نظريا" والمعروفين "عمليا" نحو الأراضي الرطبة التي من شأنها أن تعرقل دباباتهم.فقد كانت المناورات التي أجرتها قوات حلف شمال الأطلسي من 14 دولة في منطقة غابات في لاتفيا تركز فقط على عدو واحد: روسيا.على أهبة الاستعدادتقول وول ستريت جورنال في تقرير مطول إنه منذ أن استولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وضعت منظمة حلف شمال الأطلسي عينها على حدود أوروبا مع روسيا. وتهدف مناورة هذا العام، التي تسمى "المدافع الصامدة 2024"، إلى إرسال رسالة إلى موسكو مفادها أن التحالف يقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن أعضائه - وخاصة تلك القريبة من حدود روسيا، بما في ذلك لاتفيا.بعد الحرب الباردة، لم تكن الاختلافات في اللغة وأنظمة الاتصالات والأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي ذات أهمية تذكر، لأن قواته نادراً ما قاتلت جنباً إلى جنب.وبدلاً من ذلك، قام العديد منهم بالتناوب في عمليات انتشار قصيرة المدى في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، تم التخطيط لها مسبقًا قبل فترة طويلة. كانت احتياجات المعدات واضحة وكان كل حليف يتعامل مع التزويد الخاص به.والآن أصبح الاستعداد لحرب التحالف مرة أخرى من أولويات حلف شمال الأطلسي، ويتعين على القوات أن تعرف كيفية العمل معًا في ساحة المعركة.وقال اللفتنانت كولونيل بالجيش الكندي جوناثان كوكس، الذي ساعد في قيادة تمرين السهم الكريستالي Crystal Arrow، وهو الجزء اللاتفي من مناورات الناتو، والتي تشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية عبر الحلف: "إن تكامل جميع البلدان يمثل تحديًا".حلف شمال الأطلسي، الذي احتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في الرابع من إبريل، أصبح أقوى في بعض النواحي. فقد انضمت فنلندا والسويد بعد عقود من تجنب العضوية.وينفق الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي على الدفاع أكثر مما أنفقوه منذ الحرب الباردة.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مؤخرا إن هذا العام، ولأول مرة منذ عقود، سيفي الأعضاء الأوروبيون، على أساس إجمالي، بالتزاماتهم المالية تجاه الحلف.المناورات الأكبر من 1988وتجري مناورات هذا العام، وهي الأكبر منذ عام 1988، على مدار أربعة أشهر حتى ايار، في مواقع تمتد من الدائرة القطبية الشمالية إلى البحر الأسود. وتضم حوالي 90 ألف جندي و1100 مركبة قتالية و80 طائرة و50 سفينة بحرية.وكانت العملية في لاتفيا واحدة من عدة عمليات نُفذت بالقرب من حدود أوروبا مع روسيا.(سكاي نيوز)