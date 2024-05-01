مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع يوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.

وفي السابق، تمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل مجلس النواب في الكونغرس.

وبعد موافقة الكونغرس ستوضع الوثيقة بين يدي الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعها، وقد صرح البيت الأبيض بأنه يدعم مشروع القانون.

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ويسمح القانون بإلغاء الحظر في حالة عدم وجود مصادر أخرى لليورانيوم لدعم تشغيل المفاعلات النووية.

ويجوز لوزارة الطاقة الأميركية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والخزانة، إصدار تصريح باستيراده، وسيستمر الحظر حتى نهاية عام 2040.

ويتم استيراد معظم اليورانيوم المستخدم في الولايات المتحدة لتشغيل محطات الطاقة، وتستحوذ روسيا على نحو 12% من الإمدادات، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية. (RT)