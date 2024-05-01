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عربي-دولي

عن تظاهرات الطلاب.. ماذا قال ترامب؟

Lebanon 24
01-05-2024 | 00:17
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بعد أن تظاهر الطلاب في عشرات الجامعات الأميركية المرموقة خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذا الحراك الطلابي.

وقال إن الطلاب الذين يتظاهرون في الجامعات ينفون وقوع هجوم السابع من تشرين الأول، كما اعتبر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الأربعاء، أن هؤلاء المتظاهرين مغسولو الأدمغة.
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ورأى أن ما حصل في السابع من تشرين الأول عنيف جداً، وغير مسبوق، ومن يتظاهر في الجامعات ينفي ذلك.

إلى ذلك، شدد على وجوب "ترك إسرائيل تكمل حربها على الإرهاب وبسرعة"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، قبيل اقتحام شرطة نيويورك قاعة هاميلتون هول في جامعة كولومبيا واعتقال عشرات الطلاب الذين احتلوا القاعة منذ ليل الاثنين. (العربية)
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