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دبابة إسرائيلية قتلت جنودها.. هكذا أوقعتها "حماس" في الكمين!

Lebanon 24
01-05-2024 | 00:19
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كشف جيش الاحتلال، تفاصيل الكمين الذي أوقعت فيه كتائب القسام، قواته بمنطقة محور نيتساريم، الذي فصل فيه قطاع غزة إلى قسمين، وقتل نتيجته جنديان وأصيب فيه آخرون.

وقالت إذاعة الجيش، إن جنديي الاحتياط، عيدو أبيب وكاليكيدان مهري، قتلا بنيران ثنائية الاتجاه، أطلقتها دبابة تابعة للجيش تجاههما.
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وأوضحت أن كمين القسام، بدأ عند الساعة 17:00، مساء الأحد، بعد تحرك دبابة قرب مبنى المستشفى التركي، في منطقة نيتساريم.

ولفتت إلى أن عناصر القسام، بدأوا هجوما على قوات الاحتلال، في المنطقة بواسطة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع، وخلال تبادل إطلاق النار، خرجت دبابة تتبع اللواء 679، من السواتر الدفاعية، وأطلقت قذيفة على مبنى يقع خارج حدود قطاعها المخصص.

وكشفت عن أن المبنى كان يضم جنودا من لواء كرميئلي، ما أدى إلى مقتل اثنين بفعل القذيفة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. (عربي21)
المصدر: عربي21
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