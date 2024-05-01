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عربي-دولي

بولندا تنشر قواتها قرب حدود روسيا في إطار مناورات عسكرية مع "الناتو"

Lebanon 24
01-05-2024 | 00:58
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أعلنت بولندا نشر قوات بمحافظة فارميان-ماسوريا الحدودية مع روسيا في إطار مناورات "الناتو" "المدافع الصامد 2024" التي ستجرى من الـ4 وحتى الـ6 من أيار.
ونشرت القيادة العليا للقوات المسلحة البولندية أشارت فيه لنشر قواتها بالمنطقة، في إطار التدريبات بين 4 و6 مايو في مناطق محافظات غرب بوميرانيا، وبوميرانيان، ووارميان-ماسوريا.
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وتشارك في المناورات نحو 50 سفينة و80 طائرة و1.1 ألف وحدة من المعدات العسكرية البرية، منها 133 دبابة ونحو 90 ألف عسكري. وتشمل مواقع التدريبات دول البلطيق وبولندا وألمانيا.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
 
ويواصل "الناتو" التمدد شرقا حيث انضمت فنلندا والسويد المجاورتان لروسيا إلى الحلف المستمر في المناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. (RT)
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